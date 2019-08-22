دعم للسوريين في لبنان ومساعدات إنسانية لمحتاجي اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع تعزيز الظروف الإنسانية والاستقرار للمجتمعات المحلية في شمال لبنان.

وجرى تحويل مبلغ 87,500 دولار أميركي (328125 ريالا) لـ500 أسرة سورية محتاجة في شمال لبنان والبقاع، يوزع لهم المبلغ إلكترونيا عبر بطاقات بنكية من خلال المنظمة الدولية للهجرة، بدءا من هذا الشهر ولمدة 10 أشهر، وذلك ضمن المرحلة الأولى من نشاط «النقد متعدد الأغراض» الخاص بالمشروع.

عيادات متنقلة

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع عيادة الباطنية خلال الأسبوع الماضي 314 مريضا، وعيادة الطوارئ 158 مريضا، وأجري الفحص المخبري لـ168 مريضا.

وقدمت عيادة تضميد الجروح خدماتها لـ10 مرضى، وصرفت الأدوية لـ567 مريضا، واستقبل قسم التنويم 170 شخصا.

مساعدات إنسانية

وزع المركز مساعدات إنسانية متنوعة في محافظات الحديدة والجوف وحجة خلال أغسطس الجاري، حيث جرى توزيع 1000 سلة غذائية و300 خيمة و900 بطانية و300 مفرش في محافظة الحديدة، وتوزيع 51 خيمة و33 بطانية و371 مفرشا في محافظة الجوف، كما وزعت 115 خيمة في محافظة حجة، استفاد منها 8796 فردا.

سلال غذائية

وزع المركز 115 سلة غذائية للنازحين في مخيم شليلة بمديرية حرض في محافظة حجة، استفاد منها 690 نازحا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

دعم ومساعدة

معونات في حجة

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- 115 خيمة

- 328125 ريالا

- 500 أسرة سورية مستفيدة

- 1000 سلة غذائية لليمنيين في الحديدة والجوف وحجة

معونات في الحديدة

- 300 خيمة

- 900 بطانية

- 300 مفرش

معونات في الجوف

- 51 خيمة

- 33 بطانية

- 371 مفرشا