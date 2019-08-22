كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني لــ "الخليج 365": معظم الأراضي التي تم تحريرها ولا سيما في الجنوب كانت بدعم إماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السياسي اليمني ورئيس مركز جهود للدراسات السياسية "عبد الستار سيف الشميري"، إن الدور الإنساني والعسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن لا يخفى على أحد، فمعظم الأراضي التي تم تحريرها ولا سيما في الجنوب كانت بدعم إماراتي وبمشاركة فاعله، قائلاً أتحدث هنا عن الضالع وعدن ومناطق الجنوب عموماً.

وأضاف في تصريحات خاصة أن من ضمن المشاركات العسكرية الفاعلة لدولة الإمارات كانت مناطق في الشمال وأجزاء من تعز والشريط الساحلي،الممتد من المخا في تعز حتي محافظة الحديدة بطول 270 كم.

وأشار بأن هذة المشاركة العسكرية الفاعلة التي تعدت المحافظات الجنوبية، إلى الشمال وإلى مأرب أيضاً، صاحبها جهد انساني تمثل في أنشطة الهلال الإماراتي، وأنشطة إنسانية ومعونات إنسانية كثيرة، وتأهيل البنية التحتية في بعض مناطق الجنوب وبناء بعض المنازل وإعادة تأهيل مدينة المخا.

وقال أيضاً بأن هناك جهد حثيث قامت الإمارات بجهود نشطة في محافظة المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، ولم تترك مجال إنساني إلا وطرقته سواء في الصحة أو التغذية أو تأهيل البنية التحتية، وصرف أموال كثيرة صرفت في هذا المجال ، بالإضافة إلي الدور المتميز في الجانب العسكري الذي شهده الجميع بالنجاح.