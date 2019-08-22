“الرقم الأخضر” يُطيح بشرطي في آسفي تسلم “100 درهم” رشوة

أطاح الرقم الأخضر بشرطي مُكلف بمهمة حراسة المدخل الرئيسي لميناء مدينة آسفي، صباح يوم الأربعاء، بعد ضبطه تسلم مبلغ “100 درهم” كرشوة من طرف أحد السائقين الذي أبلغ عنه.

وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″ إن سائق إحدى السيارات السياحية أوقفه الشرطي المذكور لتحرير مخالفة له، غير أن الطرفان وصلا إلى تسوية مقابل مبلغ 100 درهم، السائق تذرع بعدم حمله للمبلغ إذ ركن سيارته، وطلب من الشرطي انتظاره إلى حين عودته ومعه المبلغ.

وفي تفاصيل، أن سائق السيارة أتصل بالرقم الأخضر قصد التبلغ عن النازلة، وأمرت رئاسة النيابة العامة، من خلال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لآسفي، بإيفاد الشرطة القضائية مع السائق حيث ضُبطَ الشرطي يتسلم المبلغ، كما جرى اعتقاله وإحالته على النيابة العامة المختصة.