كأس محمد السادس.. اتحاد طنجة يهزم الزوراء العراقي ويبقي على حظوظه في التأهل للدور القادم

تغلب فريق اتحاد طنجة، مساء اليوم الأربعاء، على الزوراء العراقي بثلاثة أهداف للاشيء، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

فارس البوغاز، دخل المباراة من أجل تدارك هزيمته الماضية أمام الرفاع البحريني، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من سفيان شرف ومحمد العمراوي في الدقيقتين 26 و28 على التوالي.

وبعد مرور 15 دقيقة على بداية الجولة الثانية، تمكن المهاجم الليبي صالح طاهر سعيد من التوقيع على ثالث أهداف اتحاد طنجة، الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كوناتي يوسوفا في الدقيقة 71.

وانفرد الاتحاد عقب هذا الانتصار، بوصافة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن الزوراء، بينما يتربع الرفاع بست نقاط على الصدارة، عقب تغلبه على متذيل الترتيب هورسيد الصومالي بخماسية نظيفة.

وأبقى اتحاد طنجة على حظوظه قائمة في اقتناص بطاقة التأهل للدور القادم، إذ يتوجب عليه الفوز بنتيجة عريضة السبت القادم، على هورسيد، وانتظار هزيمة الرفاع أمام الزوراء، واللجوء إلىا نسبة الأهداف لتحديد المتأهل بين ممثل المغرب، والبحرين والعراق.