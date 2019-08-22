رسميا.. فوزي لقجع لم يعد رئيسا لنهضة بركان وهذا هو خليفته

تخلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن منصبه الآخر رئيسا لنادي نهضة بركان، وذلك بعد عدة سنوات من رئاسته لممثل مدينة البرتقال، قاده فيها للفوز بلقب كأس العرش، في نسخته الأخيرة، والوصول لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للعبة، الموسم الماضي.

وقد اختار منخرطو نهضة بركان، النائب الأول للقجع، حكيم بن عبد الله، رئيسا جديدا للنادي، وذلك خلال فعاليات الجمع العام الاستثنائي، الذي تم إقامته، مساء اليوم الأربعاء، في بركان.

وينتظر نهضة بركان، العديد من التحديات الموسم المقبل، خاصة منافستي البطولة الاحترافية وكأس العرش، بالإضافة إلى منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي يحلم بالتتوبج بها، بعد وصوله للنهائي في النسخة الماضية.