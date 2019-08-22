الزوراء يخسر بالثلاثة امام اتحاد طنجة بملحق البطولة العربية

رياضة 2019-08-21 | 23:52 1,568 مشاهدة خسر نادي الزوراء 3-0 امام نظيره اتحاد طنجة المغربي في الجولة الثانية من الملحق المؤهل لدور ال32 من البطزلة العربية للاندية "كأس محمد السادس" لكرة القدم. وتناوب على تسجيل ثلاثية اتحاد طنجة كل من سفيان شرف د 26 ومحمد العمراوي د 28 وصالح طاهر د 60. وتعقدت امال الزوراء في التأهل، حيث اصبح بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، متخلفاً بفارق الاهداف عن الوصيف اتخاد طنجة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الرفاع البحريني.

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