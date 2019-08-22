الخارجية: نتابع باهتمام قضية العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد

اكدت وزارة الخارجية، الخميس، انها تتابع قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد". واضافت ان "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام"، داعية جميع دول العالم الى "أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".

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