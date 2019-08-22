الرئيس الإيطالي يمنح سفيرة السودان السابقة فى روما وساما رفيعا

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الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفبة
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الخليج 365 - وكالات
منح رئيس إيطاليا سرجيو ماتاريللا، سفيرة السودان السابقة لدى ايطاليا أميرة داؤود قرناص، وسام الشرف (نجمة ايطاليا) برتبة قائد، الذي يُمنح للأشخاص الذين يسهمون في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الأربعاء - إن الحكومة الإيطالية أبلغتها في مذكرة بمنح الوسام للسفيرة أميرة داود قرناص، لأنها "كانت عاملاً مؤثراً في توطيد العلاقات بين البلدان في شتى المجالات ذات الإهتمام المشترك".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق الأمين إنه من المقرر أن يقوم فابريزيو لوباسو سفير ايطاليا لدى السودان بتقليد الوسام للسفيرة قرناص يوم الاثنين المقبل، في حفل يعقد في مقر إقامته بالخرطوم.
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