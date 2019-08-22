المعلمي: ندعم كل ما يمكن أن يساعد على استتباب الأمن بالمنطقة

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي دعم بلاده لكل ما يمكن أن يساعد على استتباب الأمن والاستقرار والسلم لدول المنطقة.
وراى المعلمي في كلمة له جلسة لمجلس الأمن أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يكن يوماً ما صراعاً ذا جذور عرقية أو دينية، فلقد عاش العرب المسلمون مع مواطنيهم اليهود والمسيحيين في أمن وسلام طوال عمر الحكم العربي الإسلامي في فلسطين، ولم يتغير حال هذا التعايش إلا بعد أن بدأت الحركة الصهيونية، وهي حركة عنصرية استعمارية، في الاستيلاء على الأراضي والمنازل في فلسطين".
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