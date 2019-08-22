أدرعي: مقاتلات اسرائيلية شنت غارات على مواقع لحماس شمال قطاع غزة

اعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي عن قيام مقاتلات حربية اسرائيلية بالإغارة على عدد من الأهداف في موقع بحري تابع ل​حركة حماس​ في شمال ​قطاع غزة​ ردًّا على اطلاق ​قذيفة​ صاروخية من غزة باتجاه ​إسرائيل​.

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