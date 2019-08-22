قللت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الأنباء" الكويتية من "خطورة التصنيف الائتماني الذي قد يصدر عن "ستاندرد آند بورز" مساء اليوم"، مشيرةً ان "الاهمية لانطلاق خطة الاصلاح الاقتصادي التي ستتقدم جدول اعمال ​مجلس الوزراء​ في ​بيت الدين​ اليوم، والتي ستكون بمنزلة الانطلاقة، ومهما كان التصنيف الائتماني ف​الدولار​ الاميركي اعطى ​الضوء​ الاخضر".

ولفتت المصادر الى أنه "في ​لبنان​ اليوم استقرار ومصالحة، لا حرب ولا تدهور اقتصاديا، اما التحديات والتهويلات والسجالات فهي جزء من ديكور المرحلة، والدليل ان "​حزب الله​" اعترض على لقاءات رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الاميركية، لكنه لم يعترض على النتائج، ذاهبا الى المطالبة بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بهدر ​المال​ العام في ​الهاتف​ الخليوي الذي يتولى "​تيار المستقبل​" وزارته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأنباء: لا خطورة للتصنيف الإئتماني ولا حرب ولا تدهور اقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.