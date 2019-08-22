اشار وزير التربية والتعليم العالي ​اكرم شهيب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "في ​الامتحانات الرسمية​ يستحق المجتهدون التكريم ، هذا هو المنطق، أما ما هو خارج المنطق فيتجلى بتظاهرات تطالب بالإفادات"، مضيفا:" صدق المثل: إلي إستحوا ماتوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيب عن التظاهرات التي تطالب بالافادات: "إلي إستحوا ماتوا". لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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