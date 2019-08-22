رأى مصدر وزاري لصحيفة "​القبس​" الكويتية "تناقضا واضحا بين موقفي ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي "نعى" فيه ​الاستراتيجية الدفاعية​، وبين موقف رئيس ​الحكومة​ المشجع على طرحها، وتطبيق القرارات الدولية"، واضعا هذا التناقض في خانة التجاذب في ​لبنان​ والمحكوم بسقف التسوية.

وأعرب المصدر عن "خشيته من ان يكون موضوع ​الإرهاب​ الذي تم اقحامه في موضوع الاستراتيجية الدفاعية ذريعة لدوام معزوفة "جيش، شعب، ومقاومة" التي ترسخ سلاح "​حزب الله​" باعتبار انه هو الطرف المساند للجيش في محاربة الإرهاب".

وذكّر المصدر بأن "عون كان قد تعهد بعد ​الانتخابات النيابية​ وإقرار موازنة العام 2019، بالدعوة الى ​مؤتمر​ للحوار الوطني تكون الاستراتيجية الدفاعية بنداً أساسياً على جدول أعماله".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر وزاري للقبس: نخشى ان يكون موضوع الارهاب ذريعة لدوام معزوفة جيش شعب مقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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