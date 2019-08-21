قمة ” G7″ في فرنسا تربك حركة مغاربة العالم وتوجيهات لهم لتغيير الطريق

قبيل انطلاق موتمر قمة مجموعة الدول السبع، والمرتقب بمدينة بياريتز الفرنسية، بعد يومين، وجهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدرلي تحذير لمغاربة العالم لتفادي الأماكن المزدحمة أثناء رحلة سفرهم من الوطن وإليه.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تعرف مدينة بياريتز الفرنسية، ابتداء من بعد غد 23 من شهر غشت وإلى غاية 26 منه، تشديد في المراقبة وحدوث ازدحام مروري على الحدود الإسبانية الفرنسية.

وأوصت الوزارة، في التوجيه الذي نقلت مضامينه عدد من القنصليات المغربية في أوروبا، بتجنب عبور الحدود من إقليك الباسك خلال فترة قمة مجموعة الدول السبع، داعية إياهم إلى التوجه نحو معبر “Jonquera” في كاتالونيا.

يشار إلى أن الحدود الفرنسية الإسبانية تعرف تدفقا كبيرا للمهاجرين المغاربة، القادمين للبلاد أو مغادريها، على مشارف انتهاء العطلة الصيفية.