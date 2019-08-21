بعد تراجع مارسيليا.. فريق جديد يدخل على الخط ويرغب في إعادة بوفال للدوري الفرنسي

بعد أن تراجع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، واحد من أكبر أندية الدوري الفرنسي الممتاز، عن تقديم عرض رسمي لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، من اجل ضم لاعبه المغربي، سفيان بوفال، يدرس نادي نيس الفرنسي، إلى الدخول بقوة على خط صفقة اللاعب.

وحسب صحيفة “فووت ميركاتو” الفرنسية، اليوم الأربعاء، فإن مالك النادي الفرنسي، يدرس بشكل جدي تقديم عرض رسمي للنادي الإنجليزي، من اجل ضم اللاعب المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن النادي في حاجة ماسة لصانع ألعاب ولاعب يخلق الفرص والمتاعب للخصوم، وهي المواصفات التي وجدها الفريق الفرنسي، في سفيان بوفال.

ويرغب نيس، في استغلال عدم إشراكه لدقائق كثيرة في أول مباراة لفريق ساوثهامبون هذا الموسم في الدوري الإنحليزي الممتاز، إذ لعب 10 دقائق فقط أمام بورنلي، ثم غيابه عن المباراة الثانية، بالإضافة إلى عدم اعتراضه على العودة للدوري الفرنسي الممتاز، من أجل الظفر بخدماته.

ولا يمانع النادي الإنجليزي، في تسريح بوفال بشكل نهائي، بعد أن أعاره الموسم الماضي لفريق سيلتا فيغو الإسباني، لكنه يشترط التوصل بمبلغ مالي مهم، متمثل في 18 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يعيق عودته لفرنسا من جديد.