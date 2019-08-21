لمجرد..100 مليون مشاهدة أخرى تضاف لرصيده في وقت قياسي!

يواصل النجم المغربي سعد لمجرد،تحقيق الإنجازات، بفضل أغانيه وجماهريته الواسعة، واستطاع هذه المرة بفضل كليبه مع محمد رمضان تجاوز عتبة 100 مليون مشاهدة على يوتوب.

ووصل كليب “إنساي”الذي صدر على قناة محمد رمضان، إلى 100 مليون مشاهدة في ظرف شهر واحد فقط، وهي مدة قياسية تنضاف إلى الأرقام المميزة التي يحققها النجمان العربيان في مسيرتهما الفنية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يذوق فيها سعد لمجرد طعم تجاوز أعماله 100 مليون مشاهدة، إذ سبق ذلك مع كليات عديدة منعا” كازابلانكا”،و “غزالي”، غلطانة” و “أنا ماشي ساهل” و “let go”.

ويطمح لمجرد لأن يصل عمله “لمعلم”مستقبلا لعتبة مليار مشاهدة، إذ يتجاوز حاليا عدد مشاهدته 757 مليون مشاهدة.