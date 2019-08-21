عشيّة السنة الدراسة الجديدة: قائمة بأكثر المدارس تفوقا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وزارة التّعليم الإسرائيلية مساء اليوم، الأربعاء، قائمة بأسماء المدارس العربيّة المتفوّقة في البلاد، والّتي اختيرت لتُعطى جائزة، بشكل أساسي بحسب مستوى التّحصيل الدّراسي في كلّ مدرسة مع مدى منع التّسرب مصداقية العلامات، بالإضافة إلى "احتواء الآخر، التّطوّع والتّداخل الاجتماعي، التّربية للقيم كذلك درجة التّحسّن في المعايير المختلفة مقارنة مع سنين سابقة"، وفق ما ذكره بيان الوزارة اليوم.

وتعطى الجوائز لكل مدرسة وفق تدرج في أربعة مجموعات، إذ يحصل كلّ معلّم في المجموعة الأولى على جائزة مالية بقيمة 8,451 شيكل، فيما يحثل كلّ معلم في المدارس في المجموعة الثانية على جائزة بقيمة 6,338 شيكل، وفي المجموعة الثالثة تبلغ قيمة الجائزة 4,225 شيكل، أمّا في المجموعة الرّابعة فتبلغ 3,169 شيكل.

ووفق ما نشرته الوزارة، تأتي في المجموعة الأولى كل من مدرسة تيراسانتا في عكا، والمدرسة الثانويّة في الجش، مدرسة الجليل في النّاصرة، مدرسة العلوم التّكنولوجية في باقة الغربية، كليّة البيان في البعنة، المدرسة الشّاملة الرّينة، والمدرسة الثانويّة في كابول، مدرسة عمال عيلوط، ثانويّة الغجر، المدرسة التّكنولوجيّة نعمات في عين ماهل، المدرسة الإيطالية حيفا، مدرسة مراح الغزلان يافة النّاصرة، البطريركيّة اللاتينيّة في يافة النّاصرة، ومدرسة اقرأ في اللقيّة.

وتشمل المجموعة الثّانية كلّا من المدرسة الثانوية الشّاملة في وادي سلامة، والمدرسة الشّاملة على اسم المرحوم صالح خنيفس في شفاعمرو، المدرسة الثانويّة في يانوح جث، مدرسة عمال كسرى سميع، والمدرسة الشّاملة حرفيش، ومدرسة فارنكو فايس في عين نقوبا، ومدرسة راهبات الساليزيان الناصرة.

أمّا في المجموعة الثّالثة فتأتي كل من مدرسة راهبات الفرانسيسكان في الناصرة، ومدرسة العلوم يركا، والمدرسة الشّاملة ج شفاعمرو، ومدرسة القاسمي باقة الغربيّة. فيما تأتي في الرّابعة كل من مدرسة راهبات المخلّص، والمدرسة الشّاملة بيت جن، والمدرسة الأسقفيّة شفاعمرو، ومدرسة نوتردام معليا، والمدرسة الشّاملة في الرّامة، ومدرسة ابن سينا في باقة الغربيّة، وثانويّة الكرمل حيفا، البطريركيّة اللاتينيّة في الرّامة، ومدرسة تيراسانتا يافا ،ومدرسة التّقوى في رهط، والمدرسة الشّاملة قاسم غانم المغار.