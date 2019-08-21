موسكو ـ د ب أ :رفض برلماني روسي بارز امس تلميحات من جانب رئيسي فرنسا والولايات المتحدة هذا الأسبوع بأنه من الممكن أن تعود روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وتم استبعاد روسيا من مجموعة السبع كعضو ثامن ، حيث أصبحت المجموعة تضم الآن سبع دول ، منذ خمس سنوات كعقوبة لضمها شبه جزيرة القرم من جارتها أوكرانيا ردا على إطاحة كييف برئيس أوكرانيا الموالي لروسيا في ذلك الوقت.

من جهة اخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن الوضع على الحدود الغربية لبلاده ما زال متوترا بسبب تزايد وجود قوات “الناتو”، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء. وقال شويجو خلال افتتاح جلسة قيادات وزارة الدفاع: “الوضع يتميز بتعزيز الوجود العسكري للنااتو في أوروبا الشرقية ونشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في بولندا ورومانيا، وتوسيع التعاون العسكري للتحالف مع فنلندا والسويد”.

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كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ترفض تلميحات بعودتها لـ(السبع) وتعتبر الوضع على الحدود الغربية مازال متوترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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