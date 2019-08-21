مصر: مقتل 11 إرهابيا بسيناء

القاهرة ـ وكالات: قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت 11 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة أحد المخابئ في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. وأضافت الوزارة في بيان أن المشتبه بهم اتخذوا “من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور(دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم ومُرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية” وأن القوات عثرت على أسلحة ومتفجرات في الموقع. وذكرت الوزارة أن المشتبه بهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار دون توضيح هوياتهم أو ما إذا كان قد سقط قتلى أو مصابون بين قوات الأمن.

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