وفد أمريكي يبحث بالأردن مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية

بحث وفد أمريكي، الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جهود مكافحة الإرهاب وسبل حل القضية الفلسطينية.

وناقش الجانبان، خلال لقاء مشترك بقصر الحسينية، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والمستجدات في المنطقة.

ووفق بيان للديوان الملكي، فقد شدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف هذه الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وما تشهده المنطقة من أزمات ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وتناول الوفد الأمريكي، الذي يضم عددا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي خلال اللقاءات، الملفات سياسية وأوجه التعاون بين واشنطن وعمّان.

كما التقى الوفد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لبحث العلاقات الأردنية الأمريكية، مثمنا دعم الولايات المتحدة للأردن.





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وأكد الصفدي للوفد أن القضية الفلسطينية تعد "القضية المركزية الأولى"، مشيرا إلى الأعباء التي تتحملها الأردن جراء أزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى التطورات في الحرب على الإرهاب.

كما زار الوفد الأمريكي الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقى رئيسها خالد الكلالدة، حيث أكد الأخير حرص الهيئة على توفير ضمانات النزاهة في العمليات الانتخابية ما عزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

بدوره، أكد نصار القيسي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني خلال استقباله الوفد الأمريكي تمسك الأردن بثوابته تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن "الأردن سيبقى يمثل نموذج الأمن والسلام والاعتدال والحكمة والتوازن والدعوة للحوار وتقبل الآخر".

وأضاف القيس، ووفق بيان، أن "الأردن كان أول من قاد مسار الحرب على الإرهاب".

وتابع "الإرهاب لا دين له فقد اكتوى المسلمون كغيرهم بنار الإرهاب وما حادثة مسجدي نيوزلندا إلا خير دليل على ذلك".

من جهته أعرب الوفد عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأردن حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرصه على التواصل مع مجلس النواب في العديد من المواضيع التي تمس الشأن البرلماني التشريعي والرقابي.

وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني محمد العسعس الوفد الأمريكي خلال لقاء جمعهم على أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرا، والأولويات للمرحلة المقبلة التي من شأنها تعزيز النمو وإيجاد فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأكد الوزير الأردني أن "الدعم الأمريكي كان له أثر واضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات".

من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بالدور المحوري للأردن وبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة.