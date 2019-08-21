القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية في السودان: إن التوافق والاختلاف أساسا الممارسة الديمقراطية، وإنهم يعملون على بناء مناخ تعددي ديمقراطي.
وأعلن رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان أن قوى الحرية والتغيير اتفقت على ترشيح 3 أسماء في التشكيل الحكومي، وأنهم وضعوا معايير صارمة للترشحيات للوزارات تقوم على أساس الكفاءة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان: هذه أولى خطواتنا للممارسة الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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