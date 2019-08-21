رئيس وزراء السودان: هذه أولى خطواتنا للممارسة الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية في السودان: إن التوافق والاختلاف أساسا الممارسة الديمقراطية، وإنهم يعملون على بناء مناخ تعددي ديمقراطي.

وأعلن رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان أن قوى الحرية والتغيير اتفقت على ترشيح 3 أسماء في التشكيل الحكومي، وأنهم وضعوا معايير صارمة للترشحيات للوزارات تقوم على أساس الكفاءة.