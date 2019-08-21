اعتصام تركيا وانتقال السودان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 21 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: اليوم الدولي لضحايا الإرهاب.. دعوات عالمية لمحاسبة قطر، وقمع أردوغان مستمر.. اعتقال 4 أشخاص بينهم ضابطان سابقان والتهمة "غولن"، ومليشيات "الإخوان" تهجر مئات الأسر النازحة بتعز اليمنية، والبرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي السوداني، ووكلاء قطر يتدخلون في سياسة "نيويورك تايمز"، و9 من أعضاء "السيادي السوداني" يؤدون القسم أمام البرهان، والجيش السوري يسيطر على خان شيخون ويغلق الممرات أمام تركيا.

كما تتابعون أيضاً: منظمة إخوانية تخدع سياسيين بألمانيا بمبادرة تبرعات، ومقتل إرهابيين بالقاعدة في غارة استهدفت معسكرا شرقي اليمن، والبرهان.. خبرة عسكرية وشخصية توافقية تقود انتقال السودان، وآلاف الأتراك يعتصمون ضد بيع مصنع الدبابات لقطر، وآلاف الإيرانيين يتظاهرون في السويد وفنلندا ضد زيارة ظريف، وإرهاب الحوثي يسقط طائرة أمريكية مسيرة بذمار اليمنية.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: العقوبات الأمريكية تدفع إيران إلى استهلاك "الوقود القذر"، وفشل ملاحي جديد لقطر.. صعوبة المنافسة تعرقل بناء مينائها بالصومال، وأزمة الليرة تقفز بمؤشر أسعار المنتجين الأجانب في تركيا، ومخزونات النفط الأمريكية تنخفض 2.7 مليون برميل في أسبوع، و"علي بابا" ترجئ إدراج أسهم بقيمة 15 مليار دولار في هونج كونج، وترامب "المختار" ينصب نفسه مصلحا لخلل التجارة مع الصين، ونيران صديقة تحذر رئيس وزراء بريطانيا من فوضى البريكست.

وإلى الملاعب تجدون: الغيني ذو الـ16 عاما.. فالفيردي يلجأ لموهبة برشلونة لحل العجز الهجومي، أما في التكنولوجيا فتطالعون: بسعر 1500 دولار وقابل للطي.. موتورولا تعيد إحياء هاتف "رازر".

وفي الفن تقرأون: صدمة لعشاق "سبايدر مان".. انتهاء رحلة البطل الخارق مع مارفل، بينما في المنوعات: ألغاز جديدة تزيد غموض "بحيرة الرفات" الهندية.

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