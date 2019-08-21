جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق النار بـ”الخطأ” على طائرة مدنية إسرائيلية في الجولان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قوة من الجيش التي تعمل في مرتفعات الجولان السوري المحتل، أطلقت النار على طائرة إسرائيلية، كانت في رحلة تصوير، عن طريق الخطأ.

وأضاف أن الجنود اشتبهوا بأن الطائرة التي حلقت في أجواء الجولان “معادية”، واخترقت الأجواء من سورية وشكلت ما وصفوه بـ”التهديد الحقيقي”، لذلك قاموا بإطلاق النار عليها، مضيفًا أنه لم تقع إصابات.

وفي أعقاب الحادث، بدأت القيادة الشمالية في الجولان بالتحقيق في ظروف الحادثة، ليتبين لاحقًا أن الحديث يدور حول طائرة إسرائيلية خاصة تستخدم للتصوير.