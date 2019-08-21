قائد عسكرى ليبى: قوات الجيش تسيطر على معهد الطيران في ضواحي طرابلس

أكد امر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي اللواء محمد منفور تمكن الوحدات العسكرية من السيطرة على معهد الطيران في ضواحي طرابلس.



وقال اللواء محمد منفور في تصريح صحفي مقتضب ان قوات الجيش الليبي تمكنت من دحر الهجوم الذي شنته المليشيات على منطقة السبيعة، والسيطرة على معهد الطيران وغنم دبابة وتدمير عدة آليات للمليشيات المسلحة، مشيرا لتنفيذ سلاح الجو الليبي الواجبات المطلوبة منه حسب خطة الاسناد القريب. وأطلق الجيش الليبي عملية عسكرية لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة فى الرابع من أبريل الماضي. وأعلنت القوات المسلحة الليبية السيطرة علي مواقع جديدة منها مصنع الزيت والعمارات المليسة في محور السبيعة.

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