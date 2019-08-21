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حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الأربعاء 21 أغسطس 2019

عبد الله حمدوك

عبد الله حمدوك

حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية

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الخليج 365 ـ متابعات

أدى عبد الله حمدوك، الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليمين الدستورية، بعد تنصيبه رئيسا للحكومة الانتقالية.

وقام حمدوك بأداء القسم في القصر الجمهوري أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء.

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وفي وقت سابق من الأربعاء، أدى البرهان القسم أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني، كما أدى بعده غالبية أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، إلى جانب مجلس الوزراء، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهرا.

وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.

ومن المقرر أن يستهل السودان، خلال شهر سبتمبر المقبل، أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.

 

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