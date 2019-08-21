شكرا لقرائتكم الأمير خالد بن سلمان يلتقي قيادات من المجلس الانتقالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بلقاء جمع الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي مع قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدرس الزبيدي.

وبحسب الصحيفة، ثمّن الأمير خالد قبول المجلس الانتقالي الجنوبي دعوة السعودية من أجل الحوار واستجابته لطلب تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف ‘طلاق النار ووقف كافة أشكال التصعيد.

وشدد نائب وزير الدفاع السعودي على ضرورة حل الخلافات بالحوار، بعيداً عن استخدام القوة، والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة خطر الميليشيات الحوثية، المهدد والعدو الرئيسي لليمن، أرضاً وشعباً، وعدم القبول بتسليم اليمن لولاية الفقيه.

كما ذكرت الصحيفة أن الأمير خالد أشار إلى أهمية حل القضية الجنوبية بالحوار، بعيداً عن استخدام القوة، حيث لن يستفيد من ذلك سوى النظام الإيراني وذراعه الحوثية في اليمن.