أنجيلا ميركل تحذر بوريس جونسون من تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أحمد أبوعقيل

طالبت المستشارة الألمانيةأنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا بالإسراع في عملية خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، حيث قالت إن التخلي عن الدعم كان ممكنًا إذا تمكنت المملكة المتحدة من تقديم بدائل عملية وقابلة للتطبيق خلال الثلاثين يومًا القادمة حيث أصرت أيضًا على أن ألمانيا مستعدة لانقسام بلا صفقة.

قالت المستشارة الألمانية إن كانت المملكة المتحدة تستطيع حل "لغز" بروتوكول الحدود الإيرلندي ، فستكون مستعدة للاستماع إلى المقترحات.

رحب السيد جونسون "بالجدول الزمني مشيراًإلى إنه يوافق على أن "المسؤولية تقع على عاتقنا للوصوللحل نهائي موضحاً أن الحكومة السابقة بقيادة تيريزا ماي قد فشلت في تحديد البدائل بشكل مناسب

Advertisements

وجاءت هذه التعليقات عندما الاثنين في برلين لعشاء عمل مساء اليوم، حيث من المتوقع أن يوضح جونسون أنه جاد في إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر الحالي مع أو بدون صفقة .

من المقرر أن يسافر إلى باريس لحضور اجتماع غداء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا حيث يحاول إقناع الزعماء الأوروبيين بإعادة التفاوض بشأن شروط انفصال بريطانيا من الكتلة - وهو أمر رفضوا القيام به حتى الآن.