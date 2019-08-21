توقيف شخص اطلق النار على دورية للجيش قبل اسبوعين في الهرمل

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في ​الجيش اللبناني​ في ​الهرمل​ المدعو ع .ن والذي أقدم على ​إطلاق النار​ قبل اسبوعين على دورية ل​مخابرات الجيش​ اثناء ملاحقته، وهو متهم بسرقة السيارات وإدخالها إلى ​الأراضي السورية​، كما اقدم على إطلاق النار سابقا باتجاه مواطن في الهرمل، وقد اقتيد للتحقيق تمهيدا لتسليمه ​القضاء​ المختص

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