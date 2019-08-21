اطلاق اول ورشة عمل لحملة الحد من الابتزاز الالكتروني من مكتبة بعقلين

أطلقت حملة "الحد من الابتزاز الاكتروني" أول ورشة عمل وجلسة حوار لها في قاعة مكتبة ​بعقلين​ الوطنية، بدعم ورعاية المجلس البلدي في بلدة عين وزين، وتضمنت نشاطات توعوية للمراهقين وأهلهم وكيفية التواصل وقضاء الوقت بعيدا عن ​الإنترنت​ والتعامل عند الإبتزاز.

وتحدث في الجلسة رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في ​لبنان​ ربيع بعلبكي، خبيرة المعلوماتية المحلفة لدى المحاكم والأستاذة الجامعية هناء أبو جريش، مساعد رئيس ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ النقيب الدكتور أيمن تاج الدين، واختصاصية ​الأمراض​ النفسية والعقلية الدكتورة نداء أبو سعيد. وتم التركيز على جرائم المعلوماتية، السمعة الرقمية، التأثيرات النفسية على المبتنز، وكيفية التعامل مع القضايا من قبل مكتب جرائم المعلوماتية.

من جهتها، ركزت الإعلامية لطيفة الحسنية على "أن أهداف الحملة المراهقون و​الأطفال​، لتنتقل بعد ذلك إلى دعم ضحايا الابتزاز من خلال حل قضاياهم ومساندتهم".

ثم أقيمت ورشة العمل، التي أدارتها الحسنية وتحدثت فيها كل من منسقة الورشة مايا الحسنية، المتخصصة برياض الأطفال ريم الحسنية، المعالجة النفسية ناديا ربح، الناشطة ألين الحسنية، الناشطة ماغي الحسنية، الناشطة كارن الحسنية، والناشطة جويل أبو شقرا.

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