يمق التقى شرطة بلدية طرابلس والمشاركين في الملتقى الكشفي الرابع للاعلامي الصغير

التقى رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​ في مركز ​رشيد كرامي​ الثقافي البلدي ضباطا ورتباء وعناصر ​شرطة بلدية طرابلس​ بحضور رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والموظفين الملازم اول نواف عز الدين علي وقائد الشرطة المؤهل ربيع الحافظ ورؤساء المخافر ومساعديهم.

ورحب قائد الشرطة بيمق، مثنيا على اعمال وخدمات رجال الشرطة، لا سيما في الفترة الأخيرة.

وبدوره رحب يمق بـ"رتباء وعناصر ​الشرطة البلدية​"، وشكر" الجهود المبذولة لمصلحة ​مدينة طرابلس​"، ونوه بـ"أعمالهم التي لها كان الاثر الايجابي على المجتمع"، ونبه في سياق حديثه الى "تبنيه مبدأ الثواب والعقاب بين جميع الموظفين"، لافتاً الى أن "أبواب مكتبي مفتوحة لاي مظلمة ولا عذر لاي موظف او شرطي، وطلبي من جميع الدوريات الاخذ بالاعتبار وضع المدينة ومصالح أهلها، والعمل على تنظيم البسطات في حال كانت في أماكن لا تضر بالمارة او المواطنين".

ثم استمع إلى بعض طروحات وافكار ومطالب عناصر ورتباءالشرطة.

كما التقى يمق ونائبه المهندس الولي بحضور عدد من اعضاء المجلس البلدي، المشاركين في فعاليات الملتقى الكشفي الرابع للاعلامي الصغير الذي تقيمه المنظمة الكشفية العربية باستضافة ​الكشاف العربي​ في ​لبنان​ في مخيمها المركزي منشأة العزم ​دار الايتام الاسلامية​ بلدة سير ​الضنية​، والذي تشارك فيه 11 دولة عربية، تقدمهم مفوض عام جمعية الكشاف العربي سعيد معاليقي، مفوض ​الشمال​ واصف الزيلع ومدير الملتقى نسيم ضناوي، وقادة الوفود العربية.