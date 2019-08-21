علق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ على الفيديو المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر حديثا جانبيا بين رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ ورئيس الحزب الديمقراطي النائب ​طلال ارسلان​ عن ​الانتخابات النيابية​ والميغاسنتر، قائلا "باسيل لم يقل عن أي حزب كان يتكلمولا تعليق على هكذا موضوع ولا نرد على كلام قيل تحت الهواء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم الموسوي عن كلام باسيل المسرب: لا نرد على كلام قيل تحت الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.