الحريري تسلم من الرياشي دعوة لحضور قداس "شهداء القوات"

استقبل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ الذي سلمه دعوة من رئيس "حزب ​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​، لحضور القداس الذي تقيمه "القوات اللبنانية" في ذكرى شهدائها في الأول من أيلول المقبل.

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