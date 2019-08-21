الموسوي: التحالف بين الحزب والتيار متين لا يهزه مقطع فيديو

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​ابراهيم الموسوي​ ان "ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مجبرون على التعليق عليه،" مشيرا الى ان "لا تأثير على العلاقة بين ​حزب الله​ و​التيار الوطني الحر​ بسبب مقطع الفيديو الذي نشر عن الوزير ​جبران باسيل​".

واكد الموسوي في حديث تلفزيوني "ان التحالف بين الحزب والتيار متين لا تهزه هكذا امور ونحن مرت علينا صعوبات كبيرة ولم تؤثر على عمق العلاقة بيننا".