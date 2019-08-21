اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي ان "ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مجبرون على التعليق عليه،" مشيرا الى ان "لا تأثير على العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر بسبب مقطع الفيديو الذي نشر عن الوزير جبران باسيل".
واكد الموسوي في حديث تلفزيوني "ان التحالف بين الحزب والتيار متين لا تهزه هكذا امور ونحن مرت علينا صعوبات كبيرة ولم تؤثر على عمق العلاقة بيننا".
كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: التحالف بين الحزب والتيار متين لا يهزه مقطع فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.