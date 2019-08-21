لفتت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في حديث تلفزيوني إلى "إنني أتلقف الطرح الذي قدمه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بشان ​التعيينات​ وننكب في الوزارة على العمل لشرعنة آلية التعيينات لتصبح قانوناً"، مشيرةً إلى أنه "علينا انتظار الآلية أو بهذه الأثناء اعتماد الآلية السابقة، ومن يريد الاستفادة من الوقت الضائع ليمرر التعيينات وفقاً للمحسوبيات هو من يريد وضع اليد على مقدرات الدولة تحضيراً لمرحلة آتية ربما ​الانتخابات الرئاسية​ أو النيابية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مي شدياق: نحضر اقتراح قانون للتعيينات في الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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