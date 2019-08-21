الفرزلي: التسوية الرئاسية باعلى درجات الاستقرار ومن حاول اجهاضها فشل

علق نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على ما حكي حول عقوبات أميركية جديدة على حلفاء "حزب الله" في البلاد، قائلا "مسألة العقوبات الاميركية ليست بجديدة وقائمة منذ سنوات وندفع نتيجتها بسبب الموقف الاميركي المنحاز".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الفرزلي إلى أن "التسوية الرئاسية باعلى درجات الاستقرار ومن عمل على اجهاضها وتحويلها عبء على اصحابها فشل فشلا ذريعا".
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