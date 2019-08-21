الفرزلي: التسوية الرئاسية باعلى درجات الاستقرار ومن حاول اجهاضها فشل

علق نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ على ما حكي حول ​عقوبات​ أميركية جديدة على حلفاء "​حزب الله​" في البلاد، قائلا "مسألة العقوبات الاميركية ليست بجديدة وقائمة منذ سنوات وندفع نتيجتها بسبب الموقف الاميركي المنحاز".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الفرزلي إلى أن "​التسوية الرئاسية​ باعلى درجات الاستقرار ومن عمل على اجهاضها وتحويلها عبء على اصحابها فشل فشلا ذريعا".