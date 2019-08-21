توقيف مشتبه بسرقة 12 كيلوغراما من الذهب في صيدا

أوقفت قوة من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، وبناء لإشارة ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​الجنوب​ في صيدا، الفلسطيني "س. ش." الموظف في محل "مجوهرات الأمين" الذي تعرض ل​عملية سرقة​ 12 كيلوغراما من ​الذهب​ في ​سوق صيدا​ التجاري، وذلك للاشتباه بتورطه في هذه القضية، فيما جاري البحث عن موظف آخر في المحل نفسه يدعى "أ.ج." المشتبه به الرئيسي في هذه القضية كونه المسؤول عن جمع الذهب في الخزنة التي كانت تودع فيها الكمية التي سرقت.

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