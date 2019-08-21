رئيس وزراء السودان: سنعالج أزمتنا الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة

أكّد رئيس الوزراء ​السودان​ي عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحافي بعد أدائه اليمين الستورية رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان، "ان سنعطي أولوية لبناء دولة القانون والعدل ووضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد، كما سنضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع والعناية بالقطاعات المنتجة،" مشيرا الى ان "هدفنا هو كيف سيُحكم السودان وليس من سيحكم السودان". وشدد على "ان إنهاء الحرب وبناء السلام أولوية الفترة الانتقالية والعمل على حل الأزمة الاقتصادية أمر أساسي أيضا."

وكشف حمدوك ان " اقتصاد السودان هو السادس في حجمه بإفريقيا وسنضع خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة، وعلينا بناء اقتصاد لا يقوم على الهبات ". ورأى "ان القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته،" مؤكدا "ان التركة ثقيلة ومع إجماع الشعب السوداني نستطيع العبور إلى بر الأمان"، ووعد "ببناء نظام تعددي ديموقراطي نحترم فيه خلافاتنا وتتمثل فيه النساء تمثيلا عادلا وهو حق مستحق،" مشيرا الى "ان برنامجنا يقوم على الحرية والسلام والعدالة".

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