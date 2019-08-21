دفاع تركيا تعلن بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة "المنطقة الآمنة" شمال ​سوريا​، اعتبارا من اليوم، وذلك عقب محادثة هاتفية بين وزيري الدفاع التركي، ​خلوصي أكار​، والأميركي ​مارك إسبر​"، مشيرة الى ان "اكار واسبر اتفقا على عقد اجتماع الوفود العسكرية الأميركية والتركية في أسرع زمن ممكن في ​أنقرة​".

وشدد أكار على "ضرورة تأسيس المنطقة الآمنة في شرق ​الفرات​ بشمال سوريا، وفق تطلعات أنقرة والجدول الزمني المحدد".

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