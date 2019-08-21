مقتل عسكريين أميركيين اثنين في أفغانستان

أعلن المكتب الصحفي لبعثة ​الناتو​ في ​أفغانستان​ عن "مقتل اثنين من العسكريين الأميركيين من أفراد البعثة".

ولم ينشر اسما العسكريين، لعدم كشف الأسماء قبل إبلاغ أقرباء العسكريين الذين يقتلون خلال أدائهم لمهامهم.

كما لم ينشر المكتب الصحفي أي ​تفاصيل​ بشأن ملابسات مقتل العسكريين.

يذكر أن عدد العسكريين الأميركيين في أفغانستان يبلغ في الوقت الحالي نحو 15.5 ألف. وتجري ​الولايات المتحدة​ مباحثات مع حركة "طالبان" حول شروط انسحاب ​القوات الأميركية​ الموجودة في أفغانستان منذ عام 2001.

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