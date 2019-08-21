مقتل خمسة جنود في مالي

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باماكو: قتل خمسة جنود ماليين الأربعاء في وسط البلاد في كمين للجهاديين ، حسب ما أعلنت القوات المسلحة في هذا البلد.
وافاد الجيش عبر موقع تويتر "تم نصب كمين لمهمة حراسة من الجيش بين بوني وهومبوري (وسط) صباح الأربعاء 21 أغسطس. يأسف الجيش لسقوط خمسة قتلى. كما تم تدمير المعدات" العسكرية التي كانت معهم.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وقال أحد المسؤولين في المنطقة لوكالة فرانس برس "تم سماع طلقات خلال الكمين"، واوضح مسؤول آخر ان "الجهاديين (...) أحرقوا مركبتين عسكريتين وأصيب جنديان على الأقل".
وكان شمال مالي قد سقط في مارس وأبريل 2012 تحت سيطرة الجماعات الجهادية التي تم تشتتيها الى حد كبير اثر التدخل العسكري الذي بدأ في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا ما تزال مستمرة.
لكن هناك مناطق بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية والأمم المتحدة. ومنذ عام 2015، انتشر هذا العنف من الشمال إلى وسط البلاد.
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