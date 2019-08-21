محافظ شمال سيناء: تخصيص الأرض اللازمة لمبنى نقابة الصيادلة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم استقبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أعضاء مجلس نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محمد الهادي، بحضور الدكتورة أمل الخليلي، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية. وأكد محافظ شمال سيناء، أن الأجهزة التنفيذية تعمل بالتعاون مع المديريات الخدمية لتوفير حياة أفضل للمواطن السيناوي، وعلى رأسها الخدمات الطبية. وشدد المحافظ علي تفعيل الرقابة على الصيدليات بالتنسيق بين النقابة ومديرية الصحة، والعمل على تحجيم بيع الأدوية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف، بجانب التركيز على ثقافة تركيب الأدوية، والعمل على أن يكون الصيدلي دومًا مطلعًا على كل ما هو جديد في علم الأدوية. وأشار المحافظ إلي تخصيص قطعة أرض لصالح نقابة الصيادلة بشمال سيناء بشرط توافر غطاء مالي في حساب النقابة لإنشاء المبنى والملحقات الخاصة به.

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