مقتل عسكريين أمريكيين اثنين في أفغانستان

أعلن المكتب الصحفي لبعثة الناتو في أفغانستان مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين من أفراد البعثة. ووفقا لسياسات البنتاغون التقليدية، لم ينشر اسما العسكريين، لعدم كشف الأسماء قبل إبلاغ أقرباء العسكريين الذين يقتلون خلال أدائهم لمهامهم. قبل إبلاغ أقرباء العسكريين الذين يقتلون خلال أدائهم لمهامهم. Advertisements كما لم ينشر المكتب الصحفي أي تفاصيل بشأن ملابسات مقتل العسكريين. العسكريين. يذكر أن عدد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان يبلغ في الوقت الحالي نحو 15.5 ألف. وتجري الولايات المتحدة مباحثات مع حركة "طالبان" حول شروط انسحاب القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان منذ عام 2001.

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