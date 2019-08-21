مقتل عسكريين أمريكيين اثنين في أفغانستان

أعلن المكتب الصحفي لبعثة الناتو في أفغانستان مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين من أفراد البعثة.
ووفقا لسياسات البنتاغون التقليدية، لم ينشر اسما العسكريين، لعدم كشف الأسماءقبل إبلاغ أقرباء العسكريين الذين يقتلون خلال أدائهم لمهامهم.
كما لم ينشر المكتب الصحفي أي تفاصيل بشأن ملابسات مقتلالعسكريين.
يذكر أن عدد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان يبلغ في الوقت الحالي نحو 15.5 ألف. وتجري الولايات المتحدة مباحثات مع حركة "طالبان" حول شروط انسحاب القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان منذ عام 2001.
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