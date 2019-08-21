عبد الله حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان

أدى عبد الله حمدوك، مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية الجديدة.
ووصل حمدوك في وقت سابق من يوم الأربعاء، العاصمة الخرطوم قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحمدوك الذي اتفقت "قوى الحرية والتغيير" بالسودان علىتسميته لرئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية، هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد والأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوات السياسية المهمة في تاريخ السودان، عقب توقيع "قوى التغيير" و"المجلس العسكري" الحاكم، يوم السبت، بصورة نهائية على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي لهياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بالانتخابات.
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