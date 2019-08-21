بلومبرج: قطر تسحب دعمها لسياسة الصين تجاه الأيغور

أفادت صحيفة "بلومبرج" بأن قطر سحبت توقيعها من رسالة مشتركة مع دول أخرى منها دول مسلمة، معنونة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تدعم بكين في سياستها في إقليم شينجيانج.

وتعرب الرسالة المشتركة التي وقعت عليها في 12 يوليو الماضي 37 دولة،

بينها السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعمان والجزائر وسوريا، إلى جانب قطر التي انسحبت منها، تعرب عن تأييد هذه الدول للحكومة الصينية في سياستها في إقليم شينجيانغ، باعتبارها إجراءات مشروعة لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف.

وكتب السفير علي المنصوري، الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في رسالة الانسحاب بتاريخ 18 يوليو، التي بعثها لرئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك: "نظرا لتركيزنا على التسوية والوساطة، نعتقد أن المشاركة في تأليف النص الوارد في الرسالة، سيعرض أولويات سياستنا الخارجية الرئيسة للخطر. لذلك، نرغب بالحفاظ على موقف محايد ونعرض دورنا كوسيط".