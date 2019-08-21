أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "قبلقليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".
قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط
وأشار الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه الصاروخ الخامس الذي يطلق من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأيام الستة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.