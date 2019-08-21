ماكرون يلتقي مسئولين إيرانيين قبيل قمة G7

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيلتقي مسؤولين إيرانيين قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك عشية قمة مجموعة "السبعة الكبار" في فرنسا.
وقال ماكرون للصحفيين، اليوم الأربعاء: "خلال ساعات قبل قمة G7، سأعقد لقاءات مع إيرانيين لتقديم مقترحات".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأنه سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في باريس، يوم الجمعة 23 أغسطس.
وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن اللقاءقد يعقد يوم الجمعة، ولكن باريس فضلت عدم الكشف عن الموعد نظرا لحساسية الملف الإيراني.
وكان الرئيسان الفرنسي ماكرون والإيراني حسن روحاني، قد تبادلا الرسائل في وقت سابق. وأكدت طهران انفتاحها على الحوار بشرط احترام الدول الغربية للاتفاق حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
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