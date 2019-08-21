عبد الله حمدوك: سنحدد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم

وصل رئيس الوزراء السوداني المرشح، عبد الله حمدوك، الأربعاء، قادمًا من إثيوبيا، لتأدية القسم في تمام الساعة التاسعة بالقصر الجمهوري، رئيسًا لمجلس الوزراء.

وقال حمدوك، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية،

مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية.

وأضاف أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيدا عن الإقصاء.

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وأدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني المنتهية صلاحيته، اليمين الدستورية لتولي منصبه الجديد رسميًا، رئيسًا للمجلس السيادي المُشكّل حديثا أمام رئيس الجهاز القضائي في البلاد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الفريق البرهان أدى اليمين الدستورية في الخرطوم أمام رئيس القضاء المكلف، يحيى أبوشورة.

وكان البرهان يرتدي بزته العسكرية خلال مراسم أداء اليمين، التي عقدت في قصر الرئاسة في العاصمة السودانية الخرطوم.