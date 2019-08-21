الميليشيات تفشل في إطلاق 4 صواريخ باليستية

صنعاء، عدن (الاتحاد)

فشلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في إطلاق 4 صواريخ باليستية بعضها بعيدة المدى من محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، نحو أهداف مجهولة. وقالت مصادر عسكرية يمنية، أمس، إن الحوثيين أطلقوا صواريخهم من مواقع مختلفة في ذمار غير أن اثنين منها سقطا في مناطق جبلية غير مأهولة بالسكان، بينما انفجر الثالث فوق مدينة ذمار، بعد فترة قصيرة من إطلاقه. وأكدت المصادر، أن الصاروخ الرابع سقط في مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين.

إلى ذلك، دمرت مقاتلات التحالف العربي أمس، غرفة عمليات لميليشيات الحوثي في مديرية «كتاف» شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد. واستهدفت غارات جوية لمقاتلات التحالف، غرفة العمليات الحوثية، في منطقة «اتياس» بمحيط مركز مديرية «كتاف»، مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان فيها من عناصر الميليشيات الحوثية.

وفي السياق، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى تعزيزات لميليشيات الحوثي كانت في طريقها لمواقع تمركزها في «وادي الفحلوين» بالمديرية ذاتها. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من العربات التابعة لها ومصرع وجرح من كان على متنها من عناصر حوثية.

في غضون ذلك، دفعت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، بتعزيزات كبيرة باتجاه مديرية «التحيتا» جنوبي محافظة الحديدة. وتضمنت التعزيزات المتجهة صوب منطقة «الجبلية» أعداداً كبيرة من عناصر الميليشيات وآلياتها القتالية.

بالتزامن، استهدفت ميليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمنطقة «الجبلية». وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات بالهدنة الأممية.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف، أمس، كمية من مادة «الحشيش المخدر» كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن في إحدى النقاط الأمنية التابعة للقوات الخاصة بالمحافظة ضبطت كمية تقدر بمائة كيلوجرام من مادة الحشيش كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في صنعاء. إلى ذلك، استهدفت غارة أميركية موقعاً لعناصر تنظيم «القاعدة» في منطقة «المشيريف» على الحدود بين محافظتي البيضاء ومأرب. ووفقاً لمصادر يمنية فإن الغارة استهدفت الموقع الذي كان يتحصن فيه عناصر «القاعدة»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.