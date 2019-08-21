الاحتلال يهدم منزلاً بالقدس ويهدد بإزالة 20 منشأة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

هدمت قوات الاحتلال صباح أمس، منزلاً في بيت حنينا وأخطرت 20 منشأة بالهدم والإخلاء شمال القدس. وحسب المصادر الفلسطينية فإن جنود الاحتلال الاسرائيلي أغلقوا المنطقة وانتشروا بكثافة في محيط المنزل ، قبل هدمه بجرافة عسكرية.

كما وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت في محيط جدار الضم والتوسع قرب مخيم قلنديا، تركزت في حي المطار الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة للمحاكم الاسرائيلية بخصوص منشآتهم، وتم توزيع الإخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.

وقالت مصادر فلسطينية: إن الطواقم وزعت إخطارات هدم وإخلاء لأكثر من 20 منشأة تركزت في حي المطار. من جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس. وقال محمد عازم رئيس بلدية سبسطية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها.

كما أقدم المستوطنون، امس، على إعطاب إطارات سيارات، وكتابة شعارات عنصرية في قرية حارس غرب سلفيت على جدران المنازل.

إلى ذلك، قالت منظمة التحرير الفلسطينية امس إن مدينة القدس ومقدساتها في خطر شديد بفعل «حملة تهويد» تنفذها إسرائيل بدعم أميركي. وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في بيان في الذكرى السنوية 50 لحرق المسجد الأقصى، أن «القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تقع في خطر شديد، ما يتطلب صحوة عربية وإسلامية ودولية». واتهم عريقات الحكومة الإسرائيلية بإطلاق العنان لتهويد القدس بشكل كامل والقضاء على الوجود الفلسطيني في القدس بدعم مطلق من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي مواجهة ذلك، دعا عريقات إلى تحرك دولي وعربي وإسلامي عاجل لحماية المسجد الأقصى من اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي تدعمها وتحميها سلطات وجيش الاحتلال. كما طالب بوضع حد لجرائم التطهير العرقي بما فيها هدم المنازل والتهجير القسري وتنفيذ الحفريات غير القانونية أسفل أسوار القدس والمسجد الأقصى، ومحاولة تقسيمه مكانياً وزمانياً، وتكثيف الاستيطان الاستعماري في القدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم للأماكن المقدس. وطالب عريقات دول العالم وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة إنزال العقوبات على سلطة الاحتلال، وجدد دعوته إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق الجنائي الدولي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.