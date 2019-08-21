الاتحادالقوات العراقية تستعد لتطهير التلال والجبال من «داعش»

سرمد الطويل (بغداد)

أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة امس أن عملية «إرادة النصر» لن‏ تنتهي، مشيرة إلى أنها ستنطلق بمرحلة جديدة لتفتيش وتطهير المناطق قريبا. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن «عملية إرادة النصر أكملت مراحلها الأولى والثانية والثالثة‏ إلا أنها لن تنتهي بشكل رسمي»، لافتا إلى أن «الأيام المقبلة ستطلق مرحلة جديدة للتطهير والتفتيش وملاحقة فلول داعش الإرهابي».

وأضاف أن «المرحلة الجديدة ستنطلق لتطهير التلال والجبال في عدد من‏ المناطق الصحراوية لقطع جميع التحركات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد»، مبينا أن «الشروع بالعملية متوقف على أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة».

الى ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى العراقية امس اعتقال خمس داعشيات بينهن عربيات الجنسية جنوب الموصل.

وقال النقيب معتز فؤاد من شرطة نينوى إن «الشرطة المحلية اعتقلت امس خمس داعشيات خلال تواجدهن بمنزل في قرية اللزاكة ضمن ناحية القيارة بينهن سوريتان وأخرى ليبية وعراقيتان». وأشار المصدر إلى أن«قوات الشرطة اقتادتهن إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهن وعرضهن على القضاء العراقي». ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد تشهد نشاطا لخلايا تنظيم «داعش» التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم «داعش» عسكريا في معظم مناطق البلاد.

في غضون ذلك، حملت فصائل الحشد الشعبي العراقية امس الولايات المتحدة مسؤولية استهداف مقاره التي شهدت أربعة منها مؤخراً انفجارات كبيرة لفها الغموض.

وقالت الفصائل في بيان مذيل بتوقيع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس «نعلن أن المسؤول الأول والأخير عما حدث هي القوات الأميركية، وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم».